Подрядчик в Самарской области обманул ТЭК на 100 млн

В Самарской области руководитель подрядной организации похитил более 100 млн рублей, поставляя на предприятие ТЭК подержанное оборудование под видом нового.
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей компании, выполнявшей строительно-монтажные работы на объекте топливно-энергетического комплекса.
Следствием установлено, что подозреваемый организовал поставку на предприятие оборудования, бывшего в употреблении, выдавая его за новое. В результате этой схемы бизнесмен незаконно присвоил денежные средства в размере более 100 миллионов рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.