Предпринимателя из Воронежа отправили в СИЗО за мошенничество с землёй

В Воронеже индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Под стражей он пробудет до 21 июля. Об этом сообщили в Ленинском районном суде в воскресенье, 24 мая.
По версии следствия, в 2023—2025 годах мужчина оказывал юридические услуги местному ООО «Кварт» по выкупу земельного участка у регионального департамента (сейчас министерство — Прим. ред.) имущественных и земельных отношений. При этом индивидуальный предприниматель предоставил ложное экспертное заключение о необходимости использования всего участка для объектов недвижимости.
Таким образом, участок площадью 14 814 кв. м был выкуплен за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом на нём находилось торгово-выставочное помещение без права льготного выкупа. Ущерб бюджету оценили в 22 млн 318 тысяч рублей.
В суде отмечают, что подозреваемый в преступлении и его защитник возражали против ареста, однако их выводы были сочтены не убедительными.
