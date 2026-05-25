Суд оставил бывшего вице-мэра Челябинска Александра Астахова в СИЗО до августа

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему вице-мэру Челябинска Александру Астахову. Экс-чиновник останется в СИЗО до 3 августа 2026 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Напомним, Астахова задержали в марте этого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Уголовное дело связано со злоупотреблением должностными полномочиями при заключении контрактов между МУП «ПОВВ» и коммерческой компанией. По предварительным данным, ущерб превысил 150 миллионов рублей.