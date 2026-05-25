В Воронеже бизнесмена отправили в СИЗО за мошенничество на 22 млн рублей

Мужчина предоставил ложное экспертное заключение при выкупе земельного участка у регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Под стражей он пробудет до 21 июля. Об этом сообщили в Ленинском районном суде в воскресенье, 24 мая.

По версии следствия, в 2023—2025 годах мужчина оказывал юридические услуги местному ООО «Кварт» по выкупу земельного участка у регионального департамента (сейчас министерство — Прим. ред.) имущественных и земельных отношений. При этом индивидуальный предприниматель предоставил ложное экспертное заключение о необходимости использования всего участка для объектов недвижимости.

Таким образом, участок площадью 14 814 кв. м был выкуплен за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом на нём находилось торгово-выставочное помещение без права льготного выкупа. Ущерб бюджету оценили в 22 млн 318 тысяч рублей.

В суде отмечают, что подозреваемый в преступлении и его защитник возражали против ареста, однако их выводы были сочтены не убедительными.

Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало о самозанятой девушке, которую подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат. Жительница областного центра, придя в отдел соцзащиты якобы скрыла доход в 56 рублей, чтобы оформить социальный конктракт на 350 тысяч рублей для развития своего бизнеса. Теперь девушке грозит лишение свободы. Подробнее — в нашем материале.