Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: в Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона

Митрополит Иларион был задержан чешской полицией после досмотра автомобиля, в котором обнаружили четыре контейнера с неизвестным белым порошком. Священнослужитель категорически отверг причастность к незаконному обороту наркотиков и заявил о готовности содействовать разбирательству.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан чешской полицией. В ходе досмотра автомобиля, в котором находился священнослужитель, правоохранители обнаружили контейнеры с неизвестным веществом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал митрополита.

Представители митрополита рассказали, что полиция остановила машину без объяснения причин и сразу перешла к обыску. В багажнике нашли четыре контейнера с неизвестным белым порошком, который уже отправили на экспертизу.

Сам Иларион категорически отверг причастность к каким-либо нарушениям закона.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным», — приводит «Ъ» комментарий священнослужителя.

Он также выразил готовность содействовать разбирательству и подчеркнул, что настаивает на «полной, независимой и процессуально безупречной проверке» произошедшего.

В конце 2024 года решением Священного Синода РПЦ митрополит Иларион был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислен на покой. Местом его дальнейшего служения был определен храм в чешских Карловых Варах.