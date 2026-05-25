«Ъ»: в Чехии задержали митрополита РПЦ Илариона

Митрополит Иларион (Алфеев) был задержан чешской полицией. В ходе досмотра автомобиля, в котором находился священнослужитель, правоохранители обнаружили контейнеры с неизвестным веществом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал митрополита.
Представители митрополита рассказали, что полиция остановила машину без объяснения причин и сразу перешла к обыску. В багажнике нашли четыре контейнера с неизвестным белым порошком, который уже отправили на экспертизу.
Сам Иларион категорически отверг причастность к каким-либо нарушениям закона.
«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным», — приводит «Ъ» комментарий священнослужителя.
Он также выразил готовность содействовать разбирательству и подчеркнул, что настаивает на «полной, независимой и процессуально безупречной проверке» произошедшего.
В конце 2024 года решением Священного Синода РПЦ митрополит Иларион был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислен на покой. Местом его дальнейшего служения был определен храм в чешских Карловых Варах.