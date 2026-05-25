Осталась груда металла. Самолёт с пилотами рухнул, едва поднявшись в воздух

В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во время лесного патрулирования. Инцидент произошел 25 мая в Богучанском округе. На борту находились два человека, оба госпитализированы.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Не успели сообщить о неисправности.
По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет Аэропракт-22, принадлежащий авиакомпании «Аэропром», рухнул на землю около 15 часов в районе поселка Осиновый Мыс. На борту находились пилот и пилот-наблюдатель.
Инцидент произошел в начале лесоавиационных работ, уточнили в Лесопожарном центре края. Сейчас на территории региона действует режим повышенной готовности. В это время сотрудники профильных ведомств регулярно патрулируют места возможных возгораний.
«На борту находился летчик-наблюдатель Лесопожарного центра Красноярского края. По факту произошедшего проводится проверка всех обстоятельств», — подтвердила пресс-секретарь Лесопожарного центра края Ирина Киршева.
Оба члена экипажа выжили, но получили серьезные травмы. По данным источника krsk.aif.ru, пилот находится в тяжелом состоянии, его коллега-наблюдатель — в более стабильном.
Директор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев сообщил Kras Mash, что экипаж упавшего самолета не успел доложить диспетчеру о возникшей на борту неисправности. Судно рухнуло через две минуты после начала полета.
Самолет превратился в груду металла. На месте происшествия работают 10 человек и 4 единицы техники, в том числе сотрудники МЧС. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Следователям предстоит установить точные причины, приведшие к жесткой посадке.
Что известно о самолете и компании, владеющей им?
Аэропракт-22, также известный как А-22 «Летучая лисица», — это двухместный сверхлегкий самолет, который часто используется для первоначального обучения пилотов, воздушного патрулирования и аэрофотосъемки. Его проектирование началось еще в 1990 году, а в серийное производство он поступил в 1999-м. Всего было выпущено около тысячи таких машин в разных модификациях. Дальность полета «лисицы» составляет около 580 километров.
Компания «Аэропром», эксплуатировавшая судно, основана в 2016 году и специализируется на выполнении различных авиационных работ. Организация является крупным подрядчиком в сфере госзакупок: за время своего существования она выиграла 49 контрактов на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.
