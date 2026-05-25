Самолёт с пилотами рухнул, едва поднявшись в воздух

Аэропракт-22, также известный как А-22 «Летучая лисица», — это двухместный сверхлегкий самолет, который часто используется для первоначального обучения пилотов, воздушного патрулирования и аэрофотосъемки. Его проектирование началось еще в 1990 году, а в серийное производство он поступил в 1999-м. Всего было выпущено около тысячи таких машин в разных модификациях. Дальность полета «лисицы» составляет около 580 километров.