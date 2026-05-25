Прокуратура выясняет обстоятельства пожара с погибшим в Алуште

Ранее мы писали, что мужчина погиб из-за неосторожности при курении на пожаре в Балаклаве. Трагедия произошла на улице Междурядная в ночь на 22 марта. Когда пожарные прибыли на место, то в доме обнаружили пострадавшего мужчину, вынесли его и передали медикам. Однако спасти его уже не удалось. Одновременно сотрудники эвакуировали жильцов из соседних задымленных квартир. Спасли восемь человек, в числе которых — один ребенок.