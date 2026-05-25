Подсудимый экс-замглавы Котово Тареев заключил контракт с Минобороны

По версии следствия, Тареев получил взятку от Качуровского в размере 1,5 миллиона рублей за покровительство при разработке инвестиционной программы, связанной с теплоснабжением города. Целью являлось принятие льготных тарифов для компании ООО «Электросбыт», одним из руководителей которых был Качуровский. Также один из предпринимателей передал чиновнику в качестве взятки 250 тыс. рублей за незаконные действия, направленные на изменение муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый в интересах перевозчика, аффилированного с бизнесменом.