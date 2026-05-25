В Балтийской военно-морской базе провели учение с подразделениями МЧС

Как сообщает пресс-служба БФ, учение было плановым.

На территории одного из объектов военной инфраструктуры Балтийского гарнизона в Калининградской области состоялось пожарно-тактическое учение с привлечением подразделений МЧС. Как сообщает пресс-служба Балфлота, учение было плановым, в ходе него отрабатывались совместные действия при локализации и тушении условного пожара.

По замыслу тренировки, возгорание произошло на одном из объектов транспортной инфраструктуры, существовала угроза распространения огня на соседние строения и задымления путей эвакуации. «Военнослужащие и сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту условного пожара, развернули силы и средства, провели разведку очага возгорания, обеспечили эвакуацию персонала, после чего приступили к ликвидации “огня” с использованием штатной пожарной техники и гидрантов наружного противопожарного водоснабжения», — отметили в пресс-службе.

В мероприятии было задействовано до 30 военнослужащих из числа пожарных команд флота, а также сотрудники пожарно-спасательной части МЧС по Калининградской области.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
