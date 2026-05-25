В Омской области двое рыбаков погибли от удара током

Один из мужчин случайно задел провода удочкой.

Источник: Om1 Омск

В Омской области следователи проводят проверку после гибели двух мужчин на рыбалке. По предварительным данным, оба получили смертельный удар током возле линии электропередачи.

Трагедия произошла на протоке Иртыша рядом с посёлком Горячий Ключ. Как сообщили в региональном Следственном комитете, 54-летний мужчина во время рыбалки случайно задел телескопической удочкой высоковольтную линию электропередачи.

В результате он и его 53-летний знакомый получили сильный удар электротоком. Мужчин с ожогами доставили в больницу, однако спустя несколько дней оба скончались.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК также напомнили жителям о правилах безопасности рядом с линиями электропередачи. Следователи отмечают, что углепластиковые удочки и даже мокрая леска хорошо проводят электричество, поэтому опасно не только касаться проводов, но и приближать к ним снасти.

Рыбакам рекомендуют не выбирать места для ловли в охранной зоне ЛЭП, не проходить под проводами с разложенными удилищами и не рыбачить во время грозы.