Отец с дочерью пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник атаковал гражданскую машину, в которой ехали отец и дочь. Пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Запорожской области беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадали два человека, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Инцидент произошел на трассе в районе села Видножино, когда семья ехала за цветами для дочери, которая готовилась к празднику последнего звонка. Пострадавшими оказались местный житель 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.

«Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения», — написал Евгений Балицкий.

В настоящее время раненые находятся под наблюдением медиков, врачи оценивают состояние обоих пострадавших как стабильно тяжелое. Губернатор выразил поддержку близким пострадавших и заверил, что их семье будет оказана вся необходимая помощь.