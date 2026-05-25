Отец с дочерью пострадали при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю. В результате атаки пострадали два человека, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
Инцидент произошел на трассе в районе села Видножино, когда семья ехала за цветами для дочери, которая готовилась к празднику последнего звонка. Пострадавшими оказались местный житель 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.
«Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения», — написал Евгений Балицкий.
В настоящее время раненые находятся под наблюдением медиков, врачи оценивают состояние обоих пострадавших как стабильно тяжелое. Губернатор выразил поддержку близким пострадавших и заверил, что их семье будет оказана вся необходимая помощь.