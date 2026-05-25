Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Слониме

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в Слониме, ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным СК, инцидент произошел в субботу утром: мать оставила ребенка без присмотра, когда была на кухне.

«Девочка залезла на игровой кубик, стоящий рядом с батареей, взобралась на подоконник и через открытое окно выпала», — говорится в сообщении.

Когда женщина заметила отсутствие дочери, она выглянула на улицу и увидела ребенка под на земле. Прибывшие медики госпитализировали девочку, ее состояние оценивается как тяжелое.

Женщина пояснила, что ранее ее дочь уже пыталась забираться на подоконник, поэтому ручки с окон были сняты. В день происшествия она просто забыла закрыть окно.

На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках проверки. Следователи также дадут оценку причинам и условиям, которые могли привести к травмированию ребенка.

В СК напомнили родителям о необходимости постоянно говорить с детьми о правилах безопасности и не оставлять малышей без присмотра даже на короткое время.

Правоохранители порекомендовали устанавливать на окна специальные блокирующие устройства, а также не размещать возле подоконников мебель, по которой ребенок может забраться к открытому окну.

В ведомстве подчеркнули, что именно родители несут ответственность за безопасность детей.

СК