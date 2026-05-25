Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Слониме

По данным СК, инцидент произошел в субботу утром: мать оставила ребенка без присмотра, когда была на кухне.
«Девочка залезла на игровой кубик, стоящий рядом с батареей, взобралась на подоконник и через открытое окно выпала», — говорится в сообщении.
Когда женщина заметила отсутствие дочери, она выглянула на улицу и увидела ребенка под на земле. Прибывшие медики госпитализировали девочку, ее состояние оценивается как тяжелое.
Женщина пояснила, что ранее ее дочь уже пыталась забираться на подоконник, поэтому ручки с окон были сняты. В день происшествия она просто забыла закрыть окно.
На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках проверки. Следователи также дадут оценку причинам и условиям, которые могли привести к травмированию ребенка.
В СК напомнили родителям о необходимости постоянно говорить с детьми о правилах безопасности и не оставлять малышей без присмотра даже на короткое время.
Правоохранители порекомендовали устанавливать на окна специальные блокирующие устройства, а также не размещать возле подоконников мебель, по которой ребенок может забраться к открытому окну.
В ведомстве подчеркнули, что именно родители несут ответственность за безопасность детей.