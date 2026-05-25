Жительница Белгородской области пострадала при ударе дрона ВСУ

В поселке Дубовое Белгородского округа после взрыва беспилотника пострадала местная жительница. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.
«Женщина получила акубаротравму. Бригада СМП оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась», — отметили в ведомстве.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект, пробив кровлю здания. В самом Грайвороне при взрыве беспилотника выбило стекла в административном здании и двух квартирах многоэтажки, а также повредило легковой автомобиль. Еще один соцобъект попал под удар в поселке Красная Яруга — там в результате атаки повреждены фасад и крыша.