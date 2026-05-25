В Воронеже накрыли банду молодых кибермошенников из Липецка, Адыгеи и самой столицы Черноземья

Воронежские полицейские вместе с коллегами из Липецкой области и Адыгеи задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая грабила людей в интернете. В банду входили пятеро парней из Воронежской области в возрасте от 16 до 21 года. Юноши выманивали у граждан деньги, обналичивали их и переводили в криптовалюту. По словам одного из соучастников ОПГ, они выманили у пенсионеров более 9 миллионов, а за это получили вознаграждение 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 25 мая.