Двоим волгоградцам грозит 10 лет за разбой и вымогательство у юноши и военного

В Волгограде полицейские задержали двоих мужчин 25 и 36 лет по подозрению в вымогательстве и разбое. С февраля по март они трижды нападали и с угрозами отбирали деньги у 20-летнего жителя Дубовки. Одного из задержанных к тому времени уже разыскивали за вымогательство у военнослужащего. На мужчин завели уголовное дело по трем статьям, сообщили в ГУ МВД по региону.