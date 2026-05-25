В Самаре вступил в силу приговор судоводителю за гибель человека на Волге

Апелляция рассмотрела приговор о гибели человека на воде в Самаре.

Источник: Центральное МСУТ СК России

Вступил в силу приговор судоводителю, по вине которого на Волге в Самарской области погиб человек. ЧП произошло в сентябре 2025 года. В районе Шелехмети столкнулись баржа и моторная лодка. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Виновным признали капитана катера. Суд установил, что он не смог увести судно на безопасное расстояние, когда заметил приближающийся сухогруз. Мужчину приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты.

«На основании апелляционного определения суда судоводитель признан виновным», — прокомментировала пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Апелляция оставила приговор без изменений, он уже вступил в силу.

СК