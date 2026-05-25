Водитель автопоезда сбил сотрудника логистической компании на границе Беларуси. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, в понедельник, 25 мая, 58-летний водитель находился за рулем автопоезда в составе седельного тягача Renault с полуприцепом. В момент движения по территории пункта пропуска «Козловичи», который расположен на границе Беларуси с Польшей, водитель совершил наезд на 24-летнего сотрудника логистической компании.
ДТП случилось на границе Беларуси с Польшей. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
В результате дорожно-транспортного происшествия работнику были причинены тяжкие телесные повреждения.
В отношении водителя завели уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.
