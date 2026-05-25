В Челябинской области осудили псевдоостеопата, сломавшего пациентке шею

В Миассе вынесен приговор местному «целителю», который без лицензии и в обычной квартире взялся лечить чужую спину. В итоге женщина попала в больницу с переломом шейного позвонка. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.
Как установил суд, в январе 2025 года жительница Миасса нашла в интернете объявление об услугах остеопатии и мануальной терапии. Потерпевшая мучилась болями в пояснице и пришла на приём к частнику. Тот проводил сеанс прямо у себя в квартире — никакой лицензии на медицинскую деятельность у него, разумеется, не было.
В процессе «лечения» мужчина нанёс пациентке несколько ударов кулаком по позвоночнику. Итог печальный: у женщины диагностировали перелом отростка шейного позвонка — вред здоровью средней тяжести. Действия псевдомассажиста квалифицировали по ч.1 ст. 235 УК РФ (незаконное занятие медициной, повлёкшее по неосторожности вред здоровью).
Суд, согласившись с позицией гособвинения, приговорил горе-специалиста к 2 годам ограничения свободы. Кроме того, ему на два года запретили любую деятельность, связанную с массажем. В пользу пострадавшей взыскано более 500 тысяч рублей — компенсация морального и материального вреда.