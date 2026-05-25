В Нижнем Новгороде осудили создателя кредитной схемы на 31 млн рублей

Суд установил, что в период с 2014 по 2022 год злоумышленник разработал две преступные схемы. В рамках первой он находил нижегородцев с большими долгами и предлагал им «юридическую помощь». Вместо этого обвиняемый заключал с ними кабальные договоры займа под 72% годовых под залог недвижимости. Намеренно увеличивая долги заемщиков, он отсуживал у них квартиры и дома, стоимость которых была несоразмерно выше выданных кредитов. Так пострадали 19 человек, а ущерб превысил 14 млн рублей.