В Нижнем Новгороде осудили создателя кредитной схемы на 31 млн рублей

Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 55-летнему местному предпринимателю Владимиру Попову. Глава компаний «Феникс» и «Консалтинговая группа “Феникс” признан виновным в особо крупном мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Об сообщает пресс-служба региональной прокуратуры и областного суда.
Суд установил, что в период с 2014 по 2022 год злоумышленник разработал две преступные схемы. В рамках первой он находил нижегородцев с большими долгами и предлагал им «юридическую помощь». Вместо этого обвиняемый заключал с ними кабальные договоры займа под 72% годовых под залог недвижимости. Намеренно увеличивая долги заемщиков, он отсуживал у них квартиры и дома, стоимость которых была несоразмерно выше выданных кредитов. Так пострадали 19 человек, а ущерб превысил 14 млн рублей.
Вторая схема была направлена на состоятельных граждан. Попов предлагал знакомым и клиентам выгодно вложить сбережения в его фирму под высокий процент, оформляя договоры целевого займа. Полученные от 22 вкладчиков 17 млн рублей коммерсант присвоил и потратил на личные нужды. Суд приговорил Попова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. От наказания по статье о незаконном бизнесе его освободили из-за истечения сроков давности. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Ранее сообщалось, что пассажир ограбил таксиста по дороге на Бор из Нижнего Новгорода.