Гибель 17-летней девушки в пруду в Шахунском районе проверяет прокуратура

Несовершеннолетняя утонула во время купания в необорудованном месте, ее тело извлекли из воды очевидцы.

В Шахунском районе Нижегородской области произошла трагедия на воде. В субботу, 23 мая, на местном водоеме погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры и ГУ МЧС России по области.

Инцидент случился на пруду в поселке Большие Кулики. По предварительным данным, 17-летняя девушка (2008 года рождения) пошла купаться в необорудованном для этого месте и утонула. Ее тело из воды извлекли находившиеся поблизости очевидцы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Спасатели МЧС в очередной раз призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и не заходить в воду в запрещенных местах.

Ранее сообщалось, что ребенок и трое взрослых утонули в Нижегородской области.

