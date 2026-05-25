Гибель 17-летней девушки в пруду в Шахунском районе проверяет прокуратура

В Шахунском районе Нижегородской области произошла трагедия на воде. В субботу, 23 мая, на местном водоеме погибла несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры и ГУ МЧС России по области.
Инцидент случился на пруду в поселке Большие Кулики. По предварительным данным, 17-летняя девушка (2008 года рождения) пошла купаться в необорудованном для этого месте и утонула. Ее тело из воды извлекли находившиеся поблизости очевидцы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход процессуальной проверки. Кроме того, надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Спасатели МЧС в очередной раз призывают жителей строго соблюдать правила безопасности и не заходить в воду в запрещенных местах.
