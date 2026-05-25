В Таганроге мошенники лишили 79-летнюю пенсионерку 1,1 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Таганроге 79-летняя местная жительница поверила мошенникам, обещавшим ей повышение пенсии, и перевела им 1,1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой организованной группы злоумышленников. Неизвестный позвонил женщине на стационарный телефон, представился сотрудником администрации и заговорил о повышении пенсии, запросив номер СНИЛС.

В последующие дни злоумышленники запугивали пенсионерку уголовным преследованием за якобы незаконный перевод средств за границу и инструктировали, как «задекларировать» сбережения. В итоге женщину убедили вынести наличные во двор и передать незнакомой девушке.

Осознав, что это был обман, таганроженка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ведётся розыск преступников.