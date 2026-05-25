Росимущество требует освободить отобранные у экс-судьи волгоградские отели «Мартон»

Однако, как убедились журналисты ИА «Высота 102», волгоградские отели «Мартон» по0прежнему принимают постояльцев. Персонал подтверждает, что гостиницы работают в обычном режиме и предоставляют номера для бронирования. Информации о запрете работы, которую можно было увидеть на входе еще в апреле, больше нет. Ее заменили объявления о приеме желающих на контрактную службу. Популярные сервисы онлайн-бронирования отелей по-прежнему предлагают отели «Мартон» в Волгограде туристам.