На улице Батальной мотоциклист влетел в автомобиль

В Калининграде на улице Батальной водитель автомобиля «Мицубиси» при развороте не уступил дорогу майку. В итоге мотоцикл въехал в машину. О ДТП, которое произошло сегодня, 25 мая, в 09:22, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Мотоциклист получил травмы и доставлен в больницу.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.