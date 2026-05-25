Убийца с татуировкой. Почему было засекречено дело маньяка Лубенцова

В далёком ноябре 2003-го правоохранители работали почти в режиме нон-стоп. Причиной стала поимка Константина Лубенцова из Ростовской области, подозреваемого в серии жестоких двойных убийств и изнасилований, также известного под кличкой Седой. Одним из самых безжалостных его зверств стало убийство матери на глазах у 16-летней дочки. Насмерть перепуганную девушку он тоже не оставил в покое: силой увёз её в ближайшую лесопосадку, где надругался, а затем лишил жизни.
«Преступник вооружён двумя ножами, поэтому при задержании следует соблюдать осторожность», — писали в официальных сводках тех лет. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Убил мать и дочь.
За 2001−2003 годы в Первомайском районе донской столицы обнаружили девять женских тел. Жертв находили в парковых зонах, канализационных колодцах, на пустырях. Характер травм и обстоятельства гибели указывал, что перед смертью несчастные подвергались жестоким истязаниям. Кульминацией стало ночное нападение на дом в микрорайоне Орджоникидзе.
Злоумышленник под покровом темноты проник в частный дом, силой вытащил во двор хозяйку и стал ожесточённо её избивать. На крики женщины выбежала её 16-летняя дочь. Убийца зарезал мать на глазах у подростка, после чего затолкал девушку в машину и увёз в лесополосу. Её тело нашли лишь через три дня неподалёку от железнодорожной насыпи.
По оперативным данным, за преступлениями стоял Константин Лубенцов, уроженец села Развильное Песчанокопского района, родившийся в 1983 году. На момент описываемых событий ему было 20 лет. Молодой человек ранее уже имел судимость по статье 162 УК РФ (разбой) и вёл маргинальный образ жизни. Особой приметой, по которой его можно было опознать, стала наколка со словом Седой на кисти левой руки.
По данным следствия, Лубенцов всегда носил с собой два ножа, один из которых прятал в специальном кармане-рукаве куртки.
Два тела в ванной.
Спустя несколько дней после ростовских событий в другом регионе произошёл случай, заставивший сыщиков объединить усилия.
12 ноября жители многоэтажного дома сообщили о запахе гари из квартиры на втором этаже. Прибывшие пожарные выбили дверь и увидели в шкафу тлеющие личные вещи и документы. В ванной комнате онаружили тела двух молодых женщин. По заключению экспертов, сначала над убитыми жестоко издевались, потом — утопили. После этого преступник попытался уничтожить улики огнём. Местная полиция сразу обратила внимание на пугающее сходство с ростовскими преступлениями: тот же уровень садизма, парные жертвы, попытка замести следы.
Правоохранители отмечали, что если известные дела серийников прошлого чаще фиксировали одиночные эпизоды, то тут имели место двойные убийства, сопровождающиеся длительными пытками.
В прессе того времени пиисали, что преступник по жестокости превзошёл Андрея Чикатило, однако следствие подчёркивало: преждевременно делать выводы о масштабах серии без полной доказательной базы.
После ноября 2003 года правоохранительные органы Ростовской области не разглашали общественности результаты расследования преступлений, в которых подозревался Лубенцов.
Только лишь в 2021 году стало известно, что преступник был арестован и обвинён по нескольким статьям: кража, угон, разбой, убийство, покушение на убийство, изнасилование.
5 сентября 2006 года Ростовский областной суд приговорил Лубенцова к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
1 ноября 2019 года Лубенцов вышел на свободу после отбытия срока. Но уже в феврале 2021 года он был повторно осуждён — на этот раз на 2 года и 1 месяц — за нарушение правил административного надзора. Сейчас он должен быть уже на свободе.