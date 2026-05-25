В Омской области третий человек заболел и умер от бешенства

Оmsk.aif.ru стало известно о третьей смерти жителя Омской области от бешенства. В региональный минздрав был отправлен соответствующий запрос редакции. В ответе Министерства здравоохранения Омской области сказано, что в Тюкалинском районе зарегистрирован случай заражения человека бешенством со смертельным исходом.
Ведомство предоставило детализацию мер профилактики заболевания. Во-первых, это специфическая профилактика:
- вакцинация антирабической вакциной — доступна в полном объёме: все медучреждения региона обеспечены необходимым запасом препарата;
- постконтактная вакцинация против бешенства — оказывается в полном объёме.
Во-вторых, неспецифическая профилактика (реализуется профильными ведомствами):
- иммунизация домашних собак и кошек;
- отлов и изоляция бродячих животных;
- выявление больных бешенством животных с последующим усыплением;
- истребление хищников вблизи населённых пунктов;
- карантинные мероприятия и лабораторная диагностика в очаге инфекции.
«В Омской области имеется достаточное количество антирабической вакцины. Все медицинские учреждения, в которых проводится постконтактная вакцинация против бешенства, готовы оказать антирабическую помощь населению региона», — подчёркивают в Минздраве.
Напомним, что в начале апреля 11-летний мальчик заразился бешенством, играя с соседским щенком, а позже женщина подхватила вирус от своей кошки. И в том, и в другом случае наступила смерть.