В Омской области третий человек заболел и умер от бешенства

В минздраве заверили, что медицинская помощь пострадавшим от укусов, ослюнения или оцарапывания животными оказывается в центральных районных больницах и в травматологических пунктах на территории Омска.

Источник: www.globallookpress.com

Оmsk.aif.ru стало известно о третьей смерти жителя Омской области от бешенства. В региональный минздрав был отправлен соответствующий запрос редакции. В ответе Министерства здравоохранения Омской области сказано, что в Тюкалинском районе зарегистрирован случай заражения человека бешенством со смертельным исходом.

Ведомство предоставило детализацию мер профилактики заболевания. Во-первых, это специфическая профилактика:

  • вакцинация антирабической вакциной — доступна в полном объёме: все медучреждения региона обеспечены необходимым запасом препарата;
  • постконтактная вакцинация против бешенства — оказывается в полном объёме.

Во-вторых, неспецифическая профилактика (реализуется профильными ведомствами):

  • иммунизация домашних собак и кошек;
  • отлов и изоляция бродячих животных;
  • выявление больных бешенством животных с последующим усыплением;
  • истребление хищников вблизи населённых пунктов;
  • карантинные мероприятия и лабораторная диагностика в очаге инфекции.

«В Омской области имеется достаточное количество антирабической вакцины. Все медицинские учреждения, в которых проводится постконтактная вакцинация против бешенства, готовы оказать антирабическую помощь населению региона», — подчёркивают в Минздраве.

Напомним, что в начале апреля 11-летний мальчик заразился бешенством, играя с соседским щенком, а позже женщина подхватила вирус от своей кошки. И в том, и в другом случае наступила смерть.