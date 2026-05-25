Много пожарных машин заметили в Нижегородском кремле

Днем 25 мая в Нижегородском кремле было замечено скопление специальной техники экстренных служб. У здания губернского кафе припарковались сразу четыре пожарные машины. Об этом сообщили читатели nn.aif.ru.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, поводом для экстренного выезда спасателей послужил тревожный сигнал. В одном из помещений сработала автоматическая пожарная сигнализация. Вызов официально признан ложным, безопасности сотрудников и гостей кремля ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о ливнях и сильных дождях в Нижегородской области.
