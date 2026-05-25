Били и топили: волгоградка и ее сожитель жестоко издевались над малышом

Жительницу Нехаевского района подозревают в жестоком обращении с собственным малолетним сыном. К истязаниям присоединялся и ее сожитель, сообщают в СУ СК по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении 41-летней женщины и 42-летнего мужчины возбудил Урюпинский межрайонный следственный отдел волгоградского следкома. Как следует из его материалов, фигуранты долгое время систематически издевались над малышом.
«Поводом для жестокого обращения становились малозначительные проступки ребенка. Сожители регулярно наказывали его, нанося удары по голове и телу. А летом 2025 года, когда он случайно повредил каркасный бассейн, они избили его во дворе одного из домов, а после бросили в наполненный холодной водой бассейн и не позволяли ему выбраться», — рассказывает представитель ведомства Ирина Багрова.
Выявлены следствием и другие факты издевательств над мальчиком. Так, мать подносила к его рукам горящие спички.
Ребенка в настоящее время передали отцу, а следователи решают вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.
