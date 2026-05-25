«Смешно тебе было?» Подростки устроили самосуд после избиения женщины

Речь об инциденте, который произошёл 21 мая в автобусе № 4. 15-летний юноша курил «электронку» в общественном транспорте, за что получил замечание от одной из пассажирок. Словесная перепалка переросла в драку: сначала женщина ударила подростка рюкзаком, а он прижал её к двери и несколько раз ударил по голове. После этого школьник сильно пнул пассажирку в живот, от удара женщина упала на пол.