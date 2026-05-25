«Смешно тебе было?» Подростки устроили самосуд после избиения женщины

Видео с подростком, который в автобусе пнул в живот женщину, возмутило россиян. В Сети разгорелись горячие споры на тему, кто прав, а кто виноват. И пока одни рассуждали о наказании в интернете, другие отправились вершить правосудие. Правда, за поступок юноши пришлось отвечать его друзьям. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Избили, поставили на колени.
Жестокие кадры избиения подростков опубликовали в социальных сетях. Само видео полностью размыто, лишь по очертаниям видно, что двое парней сильно бьют сверстников. Удары летят один за другим, причем бьют не только руками, но и ногами.
Причина такой агрессии объясняется в самом конце видео: избытые подростки, стоя на коленях, извиняются за то, что не остановили своего друга, а подначивали его и смеялись.
Речь об инциденте, который произошёл 21 мая в автобусе № 4. 15-летний юноша курил «электронку» в общественном транспорте, за что получил замечание от одной из пассажирок. Словесная перепалка переросла в драку: сначала женщина ударила подростка рюкзаком, а он прижал её к двери и несколько раз ударил по голове. После этого школьник сильно пнул пассажирку в живот, от удара женщина упала на пол.
В социальных сетях видео конфликта вызвало горячие споры. Люди возмущались не только жестокости мальчика, но и равнодушию окружающих. Никто из других пассажиров не попытался вмешаться, лишь одна пермячка несколько раз подала водителю сигнал «Стоп».
«Как можно смотреть на это и ничего не делать?», «Ребёнок плачет, а никто не пытается помочь», «Вот оно современное общество: жестокое и равнодушное», — пишут пользователи Сети.
Решили проучить.
После публикации видео в соцсетях по факту происшествия в СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Следователи подтвердили сайту perm.aif.ru, что личность юноши была установлена. Его задержали для проведения необходимых мероприятий.
Но высказывалось мнение, что в ситуации есть и другие виновники. Например, друзья подростка, которые не остановили его, а просто наблюдали за происходящим. Их и нашли «борцы за справедливость». Юношей заставили извиниться не только за друга, но и за своё равнодушие.
Новый эпизод подростковой жестокости, стал причиной для возбуждения ещё одного уголовного дела по статье «Хулиганство». Фигурантами стали подростки 2009 и 2010 годов рождения, решившие проучить сверстников. Дело на контроль взял председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин.
Также в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru уточнили, что несовершеннолетним избрана мера пресечения.
«Избрана мера пресечения не связанная с изоляций от общества. Ранее подростки к ответственности не привлекались», — уточнили следователи сайту perm.aif.ru.
За хулиганские действия уже троим юношам грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до семи лет. И список фигурантов дел о хулиганстве может пополнится, если подростки продолжат сами «вершить правосудие».