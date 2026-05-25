В Набережных Челнах лиса покусала шестерых посетителей парка «Прибрежный»

В Набережных Челнах дикая лиса напала на людей в парке «Прибрежный». Жертвами животного стали шесть человек, сообщает в пресс-служба мэрии.
Как рассказали «Интерфаксу» в Минздраве Татарстана, после нападения лисы к врачам с укусами обратились трое детей и трое взрослых.
«Всем пациентам в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных при подобных травмах, включая антирабическую помощь (вакцинацию против бешенства). Их жизни ничего не угрожает», — уточнил представитель министерства.
Городские власти рекомендовали временно обходить малолюдные места в «Прибрежном». В администрации подчеркнули, что приближаться к диким зверям, кормить или прогонять их опасно, а при встрече с ними необходимо незамедлительно звонить в экстренные службы.