В Набережных Челнах лиса покусала шестерых посетителей парка «Прибрежный»

Шесть человек, включая троих детей, пострадали в результате нападения дикой лисы в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включая вакцинацию от бешенства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Набережных Челнах дикая лиса напала на людей в парке «Прибрежный». Жертвами животного стали шесть человек, сообщает в пресс-служба мэрии.

Как рассказали «Интерфаксу» в Минздраве Татарстана, после нападения лисы к врачам с укусами обратились трое детей и трое взрослых.

«Всем пациентам в полном объеме оказана неотложная медицинская помощь. Врачи проводят комплекс лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных при подобных травмах, включая антирабическую помощь (вакцинацию против бешенства). Их жизни ничего не угрожает», — уточнил представитель министерства.

Городские власти рекомендовали временно обходить малолюдные места в «Прибрежном». В администрации подчеркнули, что приближаться к диким зверям, кормить или прогонять их опасно, а при встрече с ними необходимо незамедлительно звонить в экстренные службы.