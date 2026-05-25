Опубликованы фото туристического автобуса, пострадавшего в ДТП на трассе М‑12

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области показали фото с места аварии, которая произошла с участием туристического автобуса на трассе М-12 «Восток».

Напомним, что авария произошла сегодня, 25 мая, в 08:10 на 563‑м километре автодороги М12 «Восток». Водитель автобуса нарушил дистанцию с впереди идущей «ГАЗелью», затем столкнулся с ней и съехал в кювет, перевернувшись там. Никто из 30 пассажиров не пострадал, а виновник ДТП получил незначительные травмы.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Водителя автобуса планируют привлечь к административной ответственности. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что двух женщин госпитализировали с сотрясением мозга после массовой аварии.