Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском Ямном после сильного дождя вновь сошёл сель

Инцидент, как и в прошлом году, произошёл на улице Набережной.

Источник: АиФ Воронеж

В селе Ямное Рамонского района Воронежской области во время дождя сошёл сель. Инцидент, как и в прошлом году, произошёл на улице Набережной. Кадры последствий селя появились в социальных сетях.

На снимках видно, что земля сползла вниз. Грунтовую дорогу вдоль частных домов размыло. Также повалилось несколько деревьев.

Напомним, что в августе 2025 года за две недели сель сошёл три раза. Тогда, как и сейчас, повалило деревья и размыло дорогу. Кроме того, песок засыпал автомобили и дома. Сами здания уцелели, но их системы жизнеобеспечения были повреждены.

Тогда выяснилось, что причиной схода селя стал неэффективный отвод дождевых вод и установка несоответствующей требованиям ливнёвки застройщиком ЖК «Русская усадьба». По словам местных жителей, нарушения устранили, однако во время ливня ситуация повторилась.