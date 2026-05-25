В воронежском Ямном после сильного дождя вновь сошёл сель

В селе Ямное Рамонского района Воронежской области во время дождя сошёл сель. Инцидент, как и в прошлом году, произошёл на улице Набережной. Кадры последствий селя появились в социальных сетях.
На снимках видно, что земля сползла вниз. Грунтовую дорогу вдоль частных домов размыло. Также повалилось несколько деревьев.
Напомним, что в августе 2025 года за две недели сель сошёл три раза. Тогда, как и сейчас, повалило деревья и размыло дорогу. Кроме того, песок засыпал автомобили и дома. Сами здания уцелели, но их системы жизнеобеспечения были повреждены.
Тогда выяснилось, что причиной схода селя стал неэффективный отвод дождевых вод и установка несоответствующей требованиям ливнёвки застройщиком ЖК «Русская усадьба». По словам местных жителей, нарушения устранили, однако во время ливня ситуация повторилась.