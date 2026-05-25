СК «Ротор» и Глеб Шильников продолжат сотрудничество

Продление соглашения с Глебом Шильниковым — не просто формальность. Это поддержка местных талантов — клуб демонстрирует курс на развитие собственных воспитанников и ставку на тех, кто вырос в волгоградской футбольной школе. Это и стабильность состава: сохранение опытных игроков — залог преемственности и слаженной игры команды в предстоящих сезонах. Кроме того, это мотивация для молодёжи (история Глеба — отличный пример для подрастающего поколения: упорный труд и преданность делу вознаграждаются) и укрепление обороны — Шильников вносит вклад в надёжность задней линии и помогает команде добиваться результатов.