Женщина пострадала в Казани во время сноса здания спортклуба

При сносе здания спортклуба «Планета Фитнес» в Казани произошло обрушение стены, как сообщали в соцсетях. На место вызвали скорую.
Обрушение случилось на улице Хади Такташа. В момент обрушения стены пострадала женщина, которую забрала скорая.
В Минздраве РТ рассказали, что состояние пострадавшей — средней степени тяжести. Она госпитализирована в Горбольницу № 7.