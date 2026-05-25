В Ялте мужчина упал с 15-метровой скалы

Мужчина сорвался с 15-метрового скального выступа в Крыму.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 25 мая, в Ялте мужчина сорвался со скального выступа высотой около 15 метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел в 10.57 в Форосе. В районе старого Севастопольского шоссе со скального выступа сорвался мужчина. На место прибыли спасатели. Выяснилось, что мужчина отклонился от официально установленного туристического маршрута. Игнорируя требования безопасности при использовании альпинистского снаряжения, он сорвался со скального выступа на высоте около 15 метров. В результате пострадавший получил видимые телесные повреждения.

Спасатели оказали мужчине первую помощь. Далее альпиниста с помощью носилок транспортировали и передали медикам скорой помощи. На месте происшествия работали три человека и одна единица техники.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
