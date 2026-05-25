У браконьера в Бавлинском районе изъяли 91 рыбу, выловленную сетями и острогой

В Бавлинском районе Татарстана сотрудники МВД выявили факт незаконного вылова рыбы. Личность браконьера установлена. Мужчина не имел лицензии и использовал запрещенные орудия лова — сеть и острогу. У нарушителя изъяли 91 рыбу.
В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишения свободы на срок до двух лет.
Напомним, в Лаишевском районе Татарстана в ходе операции «Нерест» сотрудники Госкомитета республики по биоресурсам обнаружили незаконный рыболовный стан на территории заказника «Устье реки Меша». Нарушители разбили лагерь в 500 метрах южнее села Караишево, где вели браконьерский промысел в охраняемой природной зоне.