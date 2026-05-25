Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа

«В субботу вечером, 23 мая, стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома», — говорится в документе.
Стрельба у Белого дома произошла около 18:00 субботы (1:00 мск воскресенья), сообщали РИА Новости в Секретной службе. Вооруженного злоумышленника смертельно ранили ответным огнем правоохранители. Пострадал случайный прохожий.
Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме в момент ЧП. Секретная служба сообщала, что инцидент не повлиял на его работу.