С начала года в водоемах Свердловской области утонули 13 человек

«В апреле, буквально в течение двух недель, у нас была зафиксирована гибель 12 граждан. Это преимущественно рыбаки в большом возрасте. Связано это с резким изменением состояния льда и повышением температуры. То есть в целом на сегодняшний день у нас 13 погибших в этом году», — рассказал господин Морозов.
По его словам, за аналогичный период 2025 года на водоемах погибли четыре ребенка. Всего в 2025 году на водоемах Свердловской области погибли 37 человек, в том числе семеро детей.
