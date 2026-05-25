Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве арестовали водителя, угрожавшего женщине сигнальным пистолетом

В Москве водитель Toyota Prius получил 12 суток ареста за демонстрацию сигнального пистолета в дорожном конфликте с женщиной. Вечером 21 мая на Кастанаевской улице мужчина открыл дверь и выкрикнул угрозы, после чего показал оружие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Дорогомиловский суд Москвы назначил 12 суток административного ареста водителю, который во время дорожного конфликта угрожал женщине сигнальным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По данным суда, вечером 21 мая на Кастанаевской улице Сергей Нечаев за рулем Toyota Prius поравнялся с автомобилем Jaguar, которым управляла женщина. Мужчина открыл дверь и крикнул ей: «Что, дура, шутишь? Сейчас повеселимся!» — после чего продемонстрировал сигнальный пистолет PM Retay.

Позже оружие у нарушителя изъяли. Суд признал Нечаева виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).