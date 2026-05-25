В Москве арестовали водителя, угрожавшего женщине сигнальным пистолетом

Дорогомиловский суд Москвы назначил 12 суток административного ареста водителю, который во время дорожного конфликта угрожал женщине сигнальным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По данным суда, вечером 21 мая на Кастанаевской улице Сергей Нечаев за рулем Toyota Prius поравнялся с автомобилем Jaguar, которым управляла женщина. Мужчина открыл дверь и крикнул ей: «Что, дура, шутишь? Сейчас повеселимся!» — после чего продемонстрировал сигнальный пистолет PM Retay.
Позже оружие у нарушителя изъяли. Суд признал Нечаева виновным по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).