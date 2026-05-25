Пострадавший в ДТП оператор пермской команды пробует ходить

Пострадавший в ДТП оператор пермской команды «Бионорд» Денис Обметкин остаётся в тяжёлом состоянии, рассказал в соцсетях его брат.
Несмотря на слабость и отсутствие сил, мужчина пробует делать шаги, вставать, садиться. Его поддерживает семья, которая приехала из Перми в Челябинск.
«Я буду здесь с ним до выписки. Как минимум эту неделю и часть следующей мы будем тут. В соцсети он пока не заходит, ибо ему очень тяжело», — рассказал брат пострадавшего Илья Обметкин.
Также он попросил не писать и не звонить пермяку, так как давать обратную связь мужчине трудно.
Напомним, пермская баскетбольная команда попала в ДТП под Челябинском 22 мая. Автобус со спортсменами выехал на встречную полосу, произошло столкновение с «Газелью». Водитель команды скончался, серьёзные травмы получил оператор.