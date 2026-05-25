На Дону подросток подозревается в неправомерном обороте средств платежей

На Дону несовершеннолетний передал мошенникам реквизиты. Об этом сообщает ГУ пресс-служба МВД России по Ростовской области. Сотрудники угрозыска в станице Милютинской задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Как выяснили правоохранители, парень передал данные своего банковского счёта неизвестным. Таким образом он втянулся в мошенническую схему. Подросток принял деньги на свой счёт от посторонней женщины, которую ранее обманули аферисты. Потерпевшая перевела средства, будучи уверенной, что участвует в розыгрыше. Получив деньги, он перевёл их дальше — на другие банковские реквизиты, которые указали ему мошенники. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.