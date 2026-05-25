Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге возбудили дело после падения штукатурки на женщину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после падения штукатурки на женщину в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Источник: РИА Новости

«Двадцать пятого мая с фасада здания, расположенного на Малой Монетной улице, обвалился штукатурный слой. В результате произошедшего причинены телесные повреждения проходившей мимо женщине. По данному факту следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что женщине оказывается медицинская помощь, она госпитализирована.

Ранее городская прокуратура сообщила, что начала проверку по факту обрушения штукатурки с фасада дома в Петроградском районе на пешехода.