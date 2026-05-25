В Петербурге возбудили дело после падения штукатурки на женщину

«Двадцать пятого мая с фасада здания, расположенного на Малой Монетной улице, обвалился штукатурный слой. В результате произошедшего причинены телесные повреждения проходившей мимо женщине. По данному факту следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.