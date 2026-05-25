Виновнику массового ДТП в Нижнем Новгороде грозит домашний арест

В Нижнем Новгороде правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об отправке под домашний арест 21-летнего водителя Mercedes-Benz, который устроил массовую аварию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
«Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
На данный момент молодой человек находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о действиях, создающих угрозу безопасной эксплуатации транспорта. Сам автомобиль признан вещественным доказательством.
ДТП случилось 21 мая. Сын экс-главы ГК «Луидор», 21-летний Сергей Корнилов, на своем Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia и Nissan. Позже молодой человек признался, что был нетрезв.