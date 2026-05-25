Виновнику массового ДТП в Нижнем Новгороде грозит домашний арест

Массовое ДТП в Нижнем Новгороде устроил 21-летний сын экс-главы «Луидор» Сергей Корнилов. На Mercedes он выехал на встречную полосу и врезался в две иномарки. Молодой человек признался, что был нетрезв, сейчас он находится в изоляторе. Следователь просит суд отправить его под домашний арест.