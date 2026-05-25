Обстрел ВСУ оставил без света и воды более 35 тысяч жителей Белгорода

Глава Белгородской области Александр Шуваев сообщил о повреждениях на социально значимых объектах после ракетной атаки. Свыше 35 тысяч человек остались без света и воды. Аварийные службы ведут ремонтные работы, однако в ближайшее время возможны перебои с энергоснабжением.