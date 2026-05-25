Обстрел ВСУ оставил без света и воды более 35 тысяч жителей Белгорода

В Белгороде более 35 тысяч человек остались без электричества и водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела со стороны ВСУ. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
По словам главы региона, в городе зафиксированы повреждения на ряде социально значимых объектов.
«В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей», — написал Шуваев.
Социально значимые учреждения, включая больницы, школы и детские сады, оперативно подключили к резервным источникам питания. Сейчас они работают в штатном режиме.
Специалисты аварийных служб ведут активные работы по ремонту, но в ближайшее время еще возможны перебои с энергоснабжением. Губернатор отметил, что держит ситуацию на постоянном контроле.