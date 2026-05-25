Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обстрел ВСУ оставил без света и воды более 35 тысяч жителей Белгорода

Глава Белгородской области Александр Шуваев сообщил о повреждениях на социально значимых объектах после ракетной атаки. Свыше 35 тысяч человек остались без света и воды. Аварийные службы ведут ремонтные работы, однако в ближайшее время возможны перебои с энергоснабжением.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгороде более 35 тысяч человек остались без электричества и водоснабжения в результате массированного ракетного обстрела со стороны ВСУ. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

По словам главы региона, в городе зафиксированы повреждения на ряде социально значимых объектов.

«В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тысяч жителей», — написал Шуваев.

Социально значимые учреждения, включая больницы, школы и детские сады, оперативно подключили к резервным источникам питания. Сейчас они работают в штатном режиме.

Специалисты аварийных служб ведут активные работы по ремонту, но в ближайшее время еще возможны перебои с энергоснабжением. Губернатор отметил, что держит ситуацию на постоянном контроле.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше