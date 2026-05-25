Из-за лже-доставки цветов жительница Воронежа лишилась более 1,3 млн рублей

— Затем в игру вступили лже-сотрудники Роскомнадзора, ФСБ и службы безопасности. Они запугали даму, что на «Госуслугах» от ее имени оформлена доверенность на гражданина недружественного государства, и теперь ей грозит уголовное дело за спонсирование терроризма. 22 мая женщина сняла в банке 1,3 млн рублей и через терминал по QR-коду перевела их на «безопасные» счета. Обман раскрылся только после разговора пострадавшей с сестрой. После чего женщина обратилась в полицию, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.