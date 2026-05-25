Подросток получил электротравму на подстанции в Полоцке

МИНСК, 25 мая — Sputnik. В Полоцке 12-летний подросток получил электротравму на территории трансформаторной подстанции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в СК, инцидент произошел в воскресенье днем: четыре подростка находились возле объекта электроснабжения.

«В какой-то момент 12-летний мальчик забрался на распределительные электрические ячейки, находящиеся под напряжением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время спуска ребенок коснулся рукой провода и получил удар током.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работали следователи: они провели осмотр, зафиксировали следовую картину, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили очевидцев.

«Все обстоятельства будут установлены в ходе проверки», — добавили в пресс-службе.

В СК напомнили, что электрооборудование представляет повышенную опасность, а приближение к объектам под высоким напряжением может привести к тяжелым травмам и гибели.

Родителей призвали не допускать нахождения детей рядом с трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи и другими объектами электросетевой инфраструктуры, а также регулярно объяснять правила безопасности.

В СК подчеркнули, что нельзя приближаться к предупреждающим знакам и ограждениям, трогать провода и металлические конструкции, а также пытаться самостоятельно доставать предметы с территории подстанций.