Погибнут другие. Стало известно, будут ли эвакуировать тело Наговициной

Почти год назад на пике Победы развернулась настоящая трагедия: альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и осталась одна на высоте больше 7000 метров. Почти две недели спортсменка ждала помощи, но попытки спасти её привели лишь к новым жертвам. В конце августа Наталью Наговицину признали пропавшей без вести. Будут ли эвакуировать её тело с пика в 2026 году — в материале сайта perm.aif.ru.
Грезила горами.
Наталья Наговицина родилась в Пермском крае, здесь же получила образование и вышла замуж. Вместе с мужем Сергеем Наговициным она переехала в Москву. У пары родился сын Михаил.
Наталья с Сергеем серьёзно увлеклись альпинизмом, вместе они поднимались на разные вершины. Вместе же решили пройти программу «Снежный барс», которая предполагает покорение пяти семитысячников на территории бывшего СССР: пики Ленина, Хан-Тенгри, Коммунизма, Корженеввской и Победы.
В 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри погиб Сергей Наговицин. Спустя год Наталья вновь поднялась на гору, чтобы установить там мемориальную табличку в память о муже.
После трагедии на Хан-Тенгри альпинистка не бросила своё увлечение и продолжила воплощать намеченные с Сергеем планы. За несколько лет она покорила четыре семитысячника, а до заветного «Снежного барса» оставался лишь пик Победы.
Дважды сорвались.
Наталья приехала в базовый лагерь в начале августа. До этого спортсменка поднялась на соседний пик Ленина и считалась полностью акклиматизированной. Наталья поднималась в группе с альпинистами Романом Мокринским, Лукой Синигалья и Гюнтером Зигмундом — они приобрели тур в компании «Ак-Сай Тревэл».
5 августа группа начала восхождение. Штурм горы занимает примерно 8−10 дней. 12 августа Наталья в паре с Романом вышли на вершину. Вперед ушёл Зигмунд, а Лука отказался от восхождения из-за плохого самочувствия. На обратном пути Наговицина и Мокринский дважды сорвались с гребня. Во время второго падения Наталья сломала ногу.
Спортсменка не могла спуститься самостоятельно. Роман помог добраться Наталье до места, защищённого от ветра, и отправился за помощью. Узнав о беде, Зигмунд и Лука вернулись к Наговициной с палаткой и продуктами. Тогда же итальянец отморозил себе руку.
Пока в базовом лагере готовили спасательную операцию, мужчины начали самостоятельный спуск, оставив Наталью одну на высоте 7200 метров. Чуть ниже из-за сильного обморожения погиб Лука Синигалья. Роман и Гюнтер смогли спуститься, но оба серьёзно пострадали из-за мороза.
Не теряли надежду.
В конце сезона найти отдохнувших и акклиматизированных спортсменов, которые могли бы принять участие в спасательной операции, оказалось не так просто. Только что вернувшиеся с восхождения альпинисты нуждались в передышке. Поэтому первая попытка добраться до Натальи была осуществлена спустя 3 дня после ЧП.
15 августа вертолёт со спасателями вылетел из базового лагеря. Он должен был доставить альпинистов на высоту около 5500 метров. Но совершил жёсткую посадку, в результате которой серьёзно пострадали пилоты и спасатели. Несколько человек, которые не получили травм, всё же отправились к Наталье. На высоте 6000 метров они встретили Гюнтера Зигмунда и Романа Мокринского. Спортсмены нуждались в помощи. Вместе с ними группа спасателей вернулась в лагерь.
Через пару дней попытку спасти Наталью повторили. Но погода на горе стремительно портилась, а видимость серьёзно снизилась. Чтобы не множить жертвы, было принято решение свернуть спасательную операцию.
Свою помощь в эвакуации предложили итальянские спасатели. На специальном вертолёте они были готовы подняться на опасную высоту. Но не получили разрешения на вылет от Киргизских властей.
Единственным, кто смог добраться до Натальи, был FPV-дрон. 19 августа, через неделю после трагедии, он заснял Наговицину живой и активной. Спортсменка махала рукой из палатки. Это видео стало поводом для обсуждения среди общественности: нужно ли вновь пытаться спасти женщину.
25 августа разрешение на полёт получила итальянская команда. Но погодного окна не случилось, и спасатели улетели домой. После этого власти Киргизии объявили об официальном завершении операции, а Наталью Наговицину признали без вести пропавшей.
2 сентября телеведущая и блогер Виктория Боня предприняла ещё одну попытку добраться до спортсменки. Она организовала подъём до базового лагеря оператора дрона, который вновь совершил облёт горы. Около 20 минут коптер кружил вокруг палатки, но признаков жизни не обнаружил.
Ответы на вопросы.
Могла ли Наталья Наговицна попробовать спуститься самостоятельно, сколько дней она ждала помощи, оставила ли спортсменка прощальную записку — эти вопросы до сих пор волнуют россиян. Ответы на них можно получить, лишь поднявшись на пик.
До нового альпсезона на Победе остаётся около двух месяцев. И, наверняка, смельчаки вновь будут штурмовать эту гору. А кто-то дойдёт и до палатки Натальи. Но, как рассказал сайту perm.aif.ru заместитель президента Федерации альпинизма России Евгений Чернышёв, операция по эвакуации тела Наговициной с пика Победы не планируется.
«Предположу, что тело эвакуировать не будут. Это сложно и рискованно. Есть масса случаев, когда при попытке эвакуации тела гибли люди. Поэтому одни настойчиво просят так не делать, другие иногда всё-таки пробуют», — сказал Евгений Чернышёв сайту perm.aif.ru.
Такого же мнения придерживаются и в МЧС Киргизии. В ведомстве рассказали, что готовы оказать содействие в эвакуации, но уточнили, что многое зависит и от погодных факторов.
Эвакуация тела с пика Победы может быть организована добровольцами. Но на горе уже погибло больше 200 человек. В 2025 году вместе с Натальей с вершины не вернулись и Лука Синигалья, и пара иранцев, о которых вовсе не говорят. А вот спустить тело с пика Победы удалось лишь один раз.