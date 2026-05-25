Пропавшего в Липецкой области молодого человека задержали по подозрению в убийстве отца

В Липецкой области задержаны сын убитого мужчины и его знакомый, которые ранее числились пропавшими без вести. Сейчас их везут к следователю для допроса. СК проверяет версию о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Липецкой области задержали сына убитого мужчины и его знакомого, которые ранее числились пропавшими без вести. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Сейчас задержанных везут к следователю для проведения допроса и других следственных действий. В СК РФ уточнили, что проверяется версия о причастности молодых людей к совершению этого особо тяжкого преступления.

Отец и сын пропали 22 мая, когда возвращались на автомобиле домой из Липецка. После обращения родственников в полицию начались масштабные поиски. Спустя несколько дней тело мужчины с признаками насильственной смерти и автомобиль были обнаружены в лесополосе в Лебедянском районе.

Как пишет Telegram-канал SHOT, под подозрение попал сын погибшего. Предварительно, во время поездки они поссорились, и молодой человек зарезал отца.