Воронежская пенсионерка «задекларировала» 1,7 млн руб в парке у уличного «инкассатора»

В Воронеже попался оперативникам пособник телефонных аферистов. 21-летний молодой человек выполнял роль курьера: забирал наличные у обманутых и переводил их кураторам через криптообменник, оставляя себе комиссионные. Полицию вызвала 65-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга, а потом спецслужб и напугали, что ее сбережения в опасности, а ей грозит уголовная ответственность за пособничество террористам. Женщину убедили, чтобы избежать уголовного преследования и сохранить деньги, их нужно «задекларировать», передав «инкассатору». Вечером в парке на улице Комарова пенсионерка отдала курьеру пакет с 1,7 млн рублей.