В эфир вышел выпуск ток-шоу об Усольцевых с корреспондентами АиФ

В эфир ток-шок «Пусть говорят» вышел очередной выпуск про таинственное исчезновение семьи Усольцевых. В нем приняли участие корреспонденты АиФ.
«Искать пропавших могут десятилетиями. Пока не нашли живыми или мертвыми, у близких остается надежда. Именно о такой истории я рассказала на передаче. Семья Викулиных из Красноярска — супруги и их маленькая дочка были в списке пропавших 25 лет», — рассказала корреспондент krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина.
К сожалению, Викулиных убили еще в 1998 году. Но правда вскрылась только в 2023 году, когда тела всех челнов семь нашли. Редакция krsk.aif.ru продолжает с самого начала следить за поисками семьи Усольцевых. Мы выпустили десятки статей и это создает большой резонанс, семью продолжают искать очень активно.
На программе выступила и корреспондент московской редакции АиФ Анна Соколова. Она проводит сове расследование и отрабатывает самые невероятные версии.
О том, что рассказал сын Ирины Усольцевой Данил Баталов корреспонденту krsk.aif.ru перед эфиром читайте на сайте в ближайшие сутки, 26 мая 2026 года.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Их масштабные поиски, по данным СК, должны возобновиться в конце мая. Сейчас на месте исчезновенья семьи работают спасатели.